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Бельгія розслідує, чи застосовували в РФ зброю, надану ЗСУ
15:54 05.06.2023 |
Бельгія звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовувалися бійцями "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) під час атак на Бєлгородщину в РФ. Про це заявив у понеділок 5 червня, прем'єр-міністр країни Александер де Кроо в ефірі радіостанції Radio 1.
"Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося", - сказав де Кроо.
Він додав, що європейська зброя постачається Києву за умови, що вона буде використовуватися в межах України для захисту її території. "Є суворий контроль, щоб переконатися, що це так", - зазначив прем'єр Бельгії.
Водночас де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться. "Ми не повинні забігати наперед. Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", - цитує його агенція Reuters.
Цими вихідними американське видання The Washington Post повідомило, що під час атак на Бєлгородську область РФ бійці "РДК" і "ЛСР" нібито використовували тактичні машини, надані Україні Сполученими Штатами Америки та Польщею, і мали на озброєнні гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.
Наприкінці травня російські опозиційні збройні формування "РДК" і "ЛСР" заявили про виконання бойових завдань на території Бєлгородщини. Російська влада оголосила в регіоні режим контртерористичної операції та звинувачує в атаках Україну. У Києві свою причетність заперечують.
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