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Посланник Папи Римського 5-6 червня відвідає Київ
12:40 05.06.2023 |
Кардинал Маттео Дзуппі, якому Папа Римський доручив миротворчу місію в Україні, відвідає Київ 5-6 червня, повідомляє пресслужба Святого Престолу.
"Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї та президент Конференції італійських єпископів, здійснить візит до Києва як посланник Святішого Отця Франциска", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що "основна мета ініціативи - уважно вислухати українську владу щодо можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримати гуманні жести, які сприятимуть ослабленню напруженості".
13 травня у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском.
Відтак у Ватикані повідомили, що "Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію, узгоджену з Державним секретаріатом, що сприятиме послабленню напруженості".
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