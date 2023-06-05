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АНАЛІТИКА

«Армія дронів»: Планують купити 200 тисяч безпілотників, поки що замовили лише 2 тисячі

09:00 05.06.2023 |

Політика

 

В рамках програми "Армія безпілотників" Україна планує закупити 200 тисяч дронів різних типів.

Про це голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь розповів телеканалу CNN.

"Близько 30 компаній в Україні вже серійно виробляють безпілотники, і наша мета - до кінця року закупити до 200 тисяч. Поки ми підписали договори на закупівлю 2 тисяч, і це лише на кілька тижнів. Щотижня цей процес розширюється", - сказав Щиголь.

Він наголосив, що українському війську потрібні різні типи безпілотників.

"У кожного типу безпілотників абсолютно різне застосування. Потрібні як дешеві, так і дорогі дрони. І дрони з різними видами зв'язку. Щобільше у нас моделей, щобільше у нас каналів зв'язку, тим ефективнішою буде наша робота", - сказав голова Держспецзв'язку.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що наразі уряд проводить випробування продукції українських та іноземних виробників БПЛА.

"Кожні кілька тижнів ми проводимо різні дослідження, дивимося, що відбувається в цьому напрямку, шукаємо нових розробників дронів, вивчаємо результати. Для нас дуже важливо знайти компанії, які можуть масштабуватися, шукати нові формати використання, тому що це технологічна війна", - прокоментував Федоров.

За його словами, кількість і універсальність дронів є ключовими показниками, оскільки Україна розширює масштаби своєї програми безпілотників, а також їх використання на полі бою.

Як повідомлялося, у 2023 році Міноборони планує витратити близько 20 мільярдів гривень на закупівлю БПЛА для Збройних Сил України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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