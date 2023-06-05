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Салліван про контрнаступ: Україна досягне успіху й поверне «стратегічно значущу територію»
08:41 05.06.2023 |
Сполучені Штати вважають, що під час контрнаступу українці досягнуть успіху і повернуть "стратегічно значущу територію", заявив Джейк Салліван, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки, в інтерв'ю телеканалу CNN.
"Сполучені Штати вважають, що очікуваний контрнаступ України призведе до того, що Київ поверне "стратегічно значущу територію". "Скільки саме, в яких місцях, це залежатиме від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть цей контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі", - цитує слова радника Байдена CNN.
Видання також зазначає, що на запитання про те, чи означає це, що він очікує будь-якої форми переговорів до кінця цього року, Салліван не став називати жодних термінів, але сказав, що розвиток подій на полі бою матиме "великий вплив" на будь-які майбутні переговори.
"Але ось що я скажу: Президент Зеленський сам сказав, що ця війна в кінцевому підсумку закінчиться дипломатичним шляхом", - сказав Салліван.
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