Білий дім про вступ України в НАТО: США концентруються на військовій допомозі

США підтримують рух України в НАТО, але наразі концентруються на військовій допомозі Києву, яка допомагатиме боротися із російською агресією.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".

"Коли йдеться про НАТО, ми віддані політиці відкритих дверей. Будь-яке рішення ухвалюється між 31 членом Альянсу і країною, яка хоче вступити. Ми говорили про це багато разів раніше. Це не змінилось...зараз ми зосереджені на тому, що ми можемо зробити для підтримки зусиль України в боротьбі за свою демократію, за свою свободу проти російської агресії. І це те, що ми будемо продовжувати робити", - зазначила вона.

Представниця Білого дому нагадала про виділений у середу новий пакет військової допомоги для України на суму 300 мільйонів доларів.

"Ми продовжуватимемо у тому ж дусі", - додала Жан-П'єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.