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АНАЛІТИКА

Зеленський: Президент Бразилії Лула хоче бути особливим

 

Бразильському президенту Луїсу Інасіу Лулі да Сілва "хочеться бути особливим, а розумні люди мають дати йому цю можливість", заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання про його оцінку позиції Бразилії щодо створення міжнародного трибуналу для Росії.

"Треба відповісти на дуже прості питання. Перше: чи на думку президента Бразилії вбивці повинні бути засуджені та сидіти в тюрмі? І тоді він відповість дуже просто, мені здається, що вбивці повинні сидіти. А якщо вбиті в Україні тисячі? Якщо це масове вбивство, така людина, яка говорить, щоб люди це робили, повинна сидіти в тюрмі?" - сказав Зеленський на пресконференції

для представників ЗМІ країн Латинської Америки, відео якої поширив Офіс президента України у суботу, 3 червня.

Він продовжив, що якщо Лула не підтримує пропозицію України щодо міжнародного трибуналу, то він може запропонувати інші шляхи засудження воєнних злочинів. "Якщо президент Лула хоче бути особливим, він може сказати: "Трибунал, який пропонує Україна, не підходить. Але я знаю, як посадити вбивць швидше без трибуналу", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна з задоволенням послухає пораду, "як ще пришвидшити посадити вбивць з Кремля за ґрати". "Будь-якому новаторству в правоохоронному сенсі, ми тільки за", - наголосив президент України.

Зеленський зацікавлений в зустрічі з Лулою

Водночас Зеленський заявив, що зацікавлений у зустрічі з Лулою. "Щось там на G7 не склалося, не хотів би про деталі цього, але це точно не склалося не з нашої сторони", - стверджує Зеленський.

Зокрема, він хоче, щоби Бразилія долучилася до саміту "формули миру". За словами Зеленського, він багато разів передавав цей сигнал, але Лула не знайшов час. Президент зазначив, що в Бразилії можуть бути свої погляди на той чи інший напрямок "формули миру", але про це варто говорити. "Щоб говорити, треба бажання. Я багато разів пропонував зустріч із президентом. Я думаю, що він знайде можливість", - сказав Зеленський, нагадавши, що зокрема запрошував Лулу в Україну.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Бразилія
 

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