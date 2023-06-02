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США допоможуть Україні побудувати «армію майбутнього» – Блінкен
16:46 02.06.2023 |
США продовжать підтримувати Україну і допоможуть їй побудувати "армію майбутнього".
Про це під час візиту до Фінляндії заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За його словами, така армія включатиме "сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону, сучасні танки і бронемашини, національний потенціал з виробництва боєприпасів, а також навчання для підтримання боєготовності сил і засобів".
Блінкен наголосив, що США заохочуватимуть мирні ініціативи для України з боку інших.
Водночас Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані, оскільки передумовою ефективної дипломатії є здатність Києва стримувати та захищатися від агресії, додав держсекретар.
Нагадаємо, Сполучені Штати в середу оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.
Новий пакет військової допомоги США містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.
Зокрема, йдеться про додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони, системи протиповітряної оборони Avenger, зенітні комплекси Stinger, високоточні авіаційні боєприпаси, авіаційні ракети Zuni та боєприпаси для безпілотних авіаційних систем.
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