Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs

Україна може отримати відремонтовані бронетранспортери TPz 1 Fuchs з промислових запасів Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оборонної компанії Rheinmetall, про яку пише ESUT.

Зазначається, що бронемашини будуть модернізовувати в Україні на спільному підприємстві, яке Rheinmetall зараз створює з АТ "Українська оборонна промисловість". Далі їх будуть поставляти до ЗСУ.

Старт роботи підприємства вже запланували на середину липня. Далі Rheinmetall планує налагодити серійне виробництво бронетранспортерів.

Бронетранспортер TPz 1 Fuchs

Німецький бронетранспортер. TPz 1 Fuchs прийнятий на озброєння 1979 року. Компанія Rheinmetall AG вирішила створити і спроектувати сімейство бойових машин: БТР 4×4 (Condor UR-425) і 6×6 (TPz 1 Fuchs).

Зварний корпус зі сталевих бронелистів забезпечує захист від куль і осколків артилерійських снарядів. Вхід і вихід із десантного відділення на 10 осіб здійснюється через двостулкові двері в кормовому бронелисті.

Моторно-трансмісійне відділення в середній частині корпусу відокремлене від інших протипожежними перегородками. Силова установка складається з 8-циліндрового V-подібного дизельного двигуна рідинного охолодження ОМ 402 А потужністю 320 к.с.

Колісна формула 6×6. Підвіска балансирна, пружинна, з гідроамортизаторами. Рух на плаву здійснюється за допомогою двох гребних гвинтів. Озброєння включає 20-мм автоматичну гармату або 7,62-мм кулемет.

Допомога від Німеччини

Нещодавно Німеччина передала Україні сім гусеничних безпілотних платформ THeMIS та боєприпаси для танків Leopard 1.

Також Україна офіційно попросила Берлін передати далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 км, що дозволили б Києві бити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.