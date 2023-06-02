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Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
15:43 02.06.2023 |
Україна може отримати відремонтовані бронетранспортери TPz 1 Fuchs з промислових запасів Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оборонної компанії Rheinmetall, про яку пише ESUT.
Зазначається, що бронемашини будуть модернізовувати в Україні на спільному підприємстві, яке Rheinmetall зараз створює з АТ "Українська оборонна промисловість". Далі їх будуть поставляти до ЗСУ.
Старт роботи підприємства вже запланували на середину липня. Далі Rheinmetall планує налагодити серійне виробництво бронетранспортерів.
Бронетранспортер TPz 1 Fuchs
Німецький бронетранспортер. TPz 1 Fuchs прийнятий на озброєння 1979 року. Компанія Rheinmetall AG вирішила створити і спроектувати сімейство бойових машин: БТР 4×4 (Condor UR-425) і 6×6 (TPz 1 Fuchs).
Зварний корпус зі сталевих бронелистів забезпечує захист від куль і осколків артилерійських снарядів. Вхід і вихід із десантного відділення на 10 осіб здійснюється через двостулкові двері в кормовому бронелисті.
Моторно-трансмісійне відділення в середній частині корпусу відокремлене від інших протипожежними перегородками. Силова установка складається з 8-циліндрового V-подібного дизельного двигуна рідинного охолодження ОМ 402 А потужністю 320 к.с.
Колісна формула 6×6. Підвіска балансирна, пружинна, з гідроамортизаторами. Рух на плаву здійснюється за допомогою двох гребних гвинтів. Озброєння включає 20-мм автоматичну гармату або 7,62-мм кулемет.
Допомога від Німеччини
Нещодавно Німеччина передала Україні сім гусеничних безпілотних платформ THeMIS та боєприпаси для танків Leopard 1.
Також Україна офіційно попросила Берлін передати далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 км, що дозволили б Києві бити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.
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