Фінансові новини
- |
- 02.06.23
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден: Ми працюватимемо над підготовкою українських пілотів на F-16
15:38 02.06.2023 |
США разом із партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.
Про це під час виступу в Академії ВПС США заявив американський президент Джо Байден, повідомляє "Європейська правда".
У своїй промові Байден згадав розмову з українським президентом Володимиром Зеленським у Хіросімі на саміті G7.
"Я сказав йому, що ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб почати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, щоб Україна могла захистити себе сьогодні і в майбутньому. І підтримка України американським народом не похитнеться", - зазначив він.
Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що за підсумками поїздки президента України на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури "коаліції винищувачів" та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США допоможуть Україні побудувати «армію майбутнього» – Блінкен
|Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
|Байден: Ми працюватимемо над підготовкою українських пілотів на F-16
|Після трагедії у Деснянському районі Києва Кличко звернувся до Кабміну щодо відставки голови РДА
|Воллес: Треба бути реалістами, Україна не приєднається до НАТО найближчим часом
|У «коаліції винищувачів» для України вже вісім країн, обговорюють не лише F-16 – ОП
Бізнес
|Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях
|BMW презентувала оновлену 5 серію
|Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
|Надія на порятунок людства. Науковці знайшли ліки проти супербактерій, їм допоміг штучний інтелект
|СПГ-танкери хочуть змусити втрачати менше газу
|Німецький стартап залучив початкові інвестиції на «революційний» пристрій для електрогенерації
|Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок