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АНАЛІТИКА

Байден: Ми працюватимемо над підготовкою українських пілотів на F-16

 

США разом із партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.

Про це під час виступу в Академії ВПС США заявив американський президент Джо Байден, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Байден згадав розмову з українським президентом Володимиром Зеленським у Хіросімі на саміті G7.

"Я сказав йому, що ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб почати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, щоб Україна могла захистити себе сьогодні і в майбутньому. І підтримка України американським народом не похитнеться", - зазначив він.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що за підсумками поїздки президента України на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури "коаліції винищувачів" та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16".
Ключові теги: США
 

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