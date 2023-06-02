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Воллес: Треба бути реалістами, Україна не приєднається до НАТО найближчим часом
12:41 02.06.2023 |
Голова Міноборони Британії Бен Воллес, який висловив бажання стати наступним генсеком НАТО, не вважає, що Україна зможе приєднатися до Альянсу найближчим часом.
Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до НАТО, Воллес вказав на існуючі розбіжності щодо шляху Києва до Альянсу. Він зауважив, що НАТО, як і ЄС, не мають повторювати помилки минулого, даючи надмірні обіцянки таким претендентам, як Україна.
"Ми повинні бути реалістами і сказати: "Цього не станеться у Вільнюсі; цього не станеться найближчим часом", - заявив Воллес, маючи на увазі саміт лідерів НАТО, запланований на липень.
"Але що можуть зробити ті держави, які хочуть бути більш орієнтованими на майбутнє, щоб допомогти Україні і надати їй не 100-відсоткову, але подібну до тієї, яку надає НАТО, допомогу?" - поставив запитання очільник Міноборони Британії.
Воллес сказав, що низка країн готові укласти двосторонні або багатосторонні "пакти про взаємну оборону" з Україною і взяти на себе зобов'язання щодо довгострокових планів розбудови військового потенціалу країни, щоб переконатися, що вторгнення в Україну у майбутньому буде дорого коштувати Росії чи комусь іншому.
На думку Воллеса, такі двосторонні домовленості можуть мати успіх у стримуванні Росії, оскільки "російські сухопутні війська будуть значно виснажені протягом наступних 10 років".
Воллес зазначив, що західні країни, як і раніше, підтримують надання зброї та фінансування Україні, не чинячи тиску на Київ з метою початку мирних переговорів з Росією.
У той самий час прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю заявив, що "законне місце України - в НАТО".
Президент Володимир Зеленський розраховує на крок вперед у зближенні з Північноатлантичним альянсом і стверджує, що гарантії безпеки потрібні лише до того часу, поки Україна не буде в НАТО.
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