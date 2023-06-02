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АНАЛІТИКА

Воллес: Треба бути реалістами, Україна не приєднається до НАТО найближчим часом

 

Голова Міноборони Британії Бен Воллес, який висловив бажання стати наступним генсеком НАТО, не вважає, що Україна зможе приєднатися до Альянсу найближчим часом.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до НАТО, Воллес вказав на існуючі розбіжності щодо шляху Києва до Альянсу. Він зауважив, що НАТО, як і ЄС, не мають повторювати помилки минулого, даючи надмірні обіцянки таким претендентам, як Україна.

"Ми повинні бути реалістами і сказати: "Цього не станеться у Вільнюсі; цього не станеться найближчим часом", - заявив Воллес, маючи на увазі саміт лідерів НАТО, запланований на липень.

"Але що можуть зробити ті держави, які хочуть бути більш орієнтованими на майбутнє, щоб допомогти Україні і надати їй не 100-відсоткову, але подібну до тієї, яку надає НАТО, допомогу?" - поставив запитання очільник Міноборони Британії.

Воллес сказав, що низка країн готові укласти двосторонні або багатосторонні "пакти про взаємну оборону" з Україною і взяти на себе зобов'язання щодо довгострокових планів розбудови військового потенціалу країни, щоб переконатися, що вторгнення в Україну у майбутньому буде дорого коштувати Росії чи комусь іншому.

На думку Воллеса, такі двосторонні домовленості можуть мати успіх у стримуванні Росії, оскільки "російські сухопутні війська будуть значно виснажені протягом наступних 10 років".

Воллес зазначив, що західні країни, як і раніше, підтримують надання зброї та фінансування Україні, не чинячи тиску на Київ з метою початку мирних переговорів з Росією.

У той самий час прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю заявив, що "законне місце України - в НАТО".

Президент Володимир Зеленський розраховує на крок вперед у зближенні з Північноатлантичним альянсом і стверджує, що гарантії безпеки потрібні лише до того часу, поки Україна не буде в НАТО.
Ключові теги: Британія
 

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