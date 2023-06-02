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Сунак: Законне місце України - у НАТО
23:54 01.06.2023 |
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтримує членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Відповідну заяву Сунак зробив у четвер, 1 червня, за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, що відбувся в Молдові.
"Я згоден із генеральним секретарем НАТО (Єнсом Столтенбергом. - Ред.) в тому, що законне місце України - у НАТО. І те, про що ми наразі говоримо з Україною, - це переконатися, що у них є вся необхідна підтримка для успішного контрнаступу", - заявив Сунак, якого цитує телеканал Sky News.
Раніше Єнс Столтенберг заявляв у квітні під час свого візиту до Києва, що місце України по праву - в Альянсі.
У Лондоні воліли б бачити механіми безпеки для України
Крім того, виступаючи перед журналістами, Сунак зазначив, що він пишається досягненнями Великобританії у підтримці України. Він також додав, що в Лондоні прагнуть переконатися, що Україна отримає механізми безпеки в довгостроковій перспективі.
"Тож ми посилаємо дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо, ми тут, щоб залишитися, і ми й надалі підтримуватимемо Україну - не лише тепер, а й на роки вперед", - наголосив британський прем'єр.
Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський закликав до розширення ЄС і НАТО.
Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки на її території вирує війна.
Нагадаємо, що на 11-12 липня у Вільнюсі запланований саміт Північноатлантичного альянсу. За даними ЗМІ, на ньому вперше з часів "холодної війни" НАТО розгляне план відбиття можливих російських атак.
Офіційний Київ закликає країни-члени Альянсу ухвалити у Вільнюсі "позитивне політичне рішення" щодо прагнення України стати членом НАТО.
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