Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сунак: Законне місце України - у НАТО

 

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтримує членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Відповідну заяву Сунак зробив у четвер, 1 червня, за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, що відбувся в Молдові.

"Я згоден із генеральним секретарем НАТО (Єнсом Столтенбергом. - Ред.) в тому, що законне місце України - у НАТО. І те, про що ми наразі говоримо з Україною, - це переконатися, що у них є вся необхідна підтримка для успішного контрнаступу", - заявив Сунак, якого цитує телеканал Sky News.

Раніше Єнс Столтенберг заявляв у квітні під час свого візиту до Києва, що місце України по праву - в Альянсі.

У Лондоні воліли б бачити механіми безпеки для України

Крім того, виступаючи перед журналістами, Сунак зазначив, що він пишається досягненнями Великобританії у підтримці України. Він також додав, що в Лондоні прагнуть переконатися, що Україна отримає механізми безпеки в довгостроковій перспективі.

"Тож ми посилаємо дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо, ми тут, щоб залишитися, і ми й надалі підтримуватимемо Україну - не лише тепер, а й на роки вперед", - наголосив британський прем'єр.

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський закликав до розширення ЄС і НАТО.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки на її території вирує війна.

Нагадаємо, що на 11-12 липня у Вільнюсі запланований саміт Північноатлантичного альянсу. За даними ЗМІ, на ньому вперше з часів "холодної війни" НАТО розгляне план відбиття можливих російських атак.

Офіційний Київ закликає країни-члени Альянсу ухвалити у Вільнюсі "позитивне політичне рішення" щодо прагнення України стати членом НАТО.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1522
  0,0969
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0379  0,03 0,07 37,5607  0,03 0,08
EUR 39,7621  0,07 0,17 40,5864  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес