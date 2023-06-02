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АНАЛІТИКА

Шольц: Гарантії безпеки для України мають відрізнятись від членства в НАТО

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер заявив, що будь-які майбутні гарантії безпеки для України, які надасть Захід, повинні відрізнятися від статусу європейських членів Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це Шольц заявив на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

"Враховуючи поточну ситуацію, про набуття членства (України в НАТО - ред.) не йдеться... Ми всі повинні зосередитися на тому, як ми, як громадяни, можемо підтримати Україну", - сказав Шольц.

Відповідаючи на питання про можливі гарантії безпеки для України, Шольц додав:

"Вони повинні бути розроблені таким чином, щоб забезпечити Україні необхідну безпеку від загрози нападу, щоб вони одночасно стабілізували Україну... і, звичайно, це завжди є частиною гарантії безпеки, що її сприймають серйозно".

Президент Франції Емманюель Макрон, спілкуючись із журналістами, підтримав "сильніші, конкретні, дуже чіткі гарантії безпеки" для України, додавши, що проведе переговори з цього питання з Шольцем у Потсдамі 7 червня.

"Ми повинні дати Україні довгострокову перспективу. Вкрай важливо, щоб саміт у Вільнюсі дав ці негайні гарантії", - цитує Макрона Reuters.

На саміті в Молдові президент України Володимир Зеленський назвав гарантії безпеки для України та сусідніх країн "дуже важливими". Він не лише посилався на напад РФ на Україну, але й попередив про "можливі напади на інші частини Європи".

Зазначимо, що раніше в четвер канцлер Німеччини пообіцяв Україні гарантії безпеки по завершенні війни.
 

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