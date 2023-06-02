Фінансові новини
- |
- 02.06.23
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шольц: Гарантії безпеки для України мають відрізнятись від членства в НАТО
23:49 01.06.2023 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер заявив, що будь-які майбутні гарантії безпеки для України, які надасть Захід, повинні відрізнятися від статусу європейських членів Північноатлантичного Альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це Шольц заявив на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.
"Враховуючи поточну ситуацію, про набуття членства (України в НАТО - ред.) не йдеться... Ми всі повинні зосередитися на тому, як ми, як громадяни, можемо підтримати Україну", - сказав Шольц.
Відповідаючи на питання про можливі гарантії безпеки для України, Шольц додав:
"Вони повинні бути розроблені таким чином, щоб забезпечити Україні необхідну безпеку від загрози нападу, щоб вони одночасно стабілізували Україну... і, звичайно, це завжди є частиною гарантії безпеки, що її сприймають серйозно".
Президент Франції Емманюель Макрон, спілкуючись із журналістами, підтримав "сильніші, конкретні, дуже чіткі гарантії безпеки" для України, додавши, що проведе переговори з цього питання з Шольцем у Потсдамі 7 червня.
"Ми повинні дати Україні довгострокову перспективу. Вкрай важливо, щоб саміт у Вільнюсі дав ці негайні гарантії", - цитує Макрона Reuters.
На саміті в Молдові президент України Володимир Зеленський назвав гарантії безпеки для України та сусідніх країн "дуже важливими". Він не лише посилався на напад РФ на Україну, але й попередив про "можливі напади на інші частини Європи".
Зазначимо, що раніше в четвер канцлер Німеччини пообіцяв Україні гарантії безпеки по завершенні війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
ТОП-НОВИНИ
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
|США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сунак: Законне місце України - у НАТО
|Шольц: Гарантії безпеки для України мають відрізнятись від членства в НАТО
|Зеленський зустрівся з президенткою Косова на полях саміту в Кишиневі
|Пентагон домовився з Маском про Starlink для України - ЗМІ
|Нідерланди ведуть переговори про постачання додаткових систем Patriot в Україну
|Польща створила графік тренувань українських пілотів на F-16
Бізнес
|Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU
|Не лише TikTok: у США зростає популярність китайських програм, які так само можуть загрожувати нацбезпеці
|Гігантські вантажні безпілотники Natilus отримають водневі двигуни потужністю до 2,5 МВт
|Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп'ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти
|Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Toyota представила нове покоління Tacoma