Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся з президенткою Косова на полях саміту в Кишиневі

 

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч із президенткою частково визнаного Косова Вйосою Османі на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", Османі повідомила у Twitter.

"У часи, коли позиція має значення, я висловила нашу повну солідарність президенту України Володимиру Зеленському. Ніхто не розуміє біль, боротьбу та стійкість України краще за косовський народ", - написала президентка Косова.

"Ніщо не може стати на заваді прагненню народу до свободи. Слава Україні", - додала вона.

Про зміст розмови із Зеленським президентка Косова не розповіла. Українська сторона не повідомляла про зустріч двох лідерів.

Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова - країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН.

Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.
Ключові теги: Косово
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1522
  0,0969
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0379  0,03 0,07 37,5607  0,03 0,08
EUR 39,7621  0,07 0,17 40,5864  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес