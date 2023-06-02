Зеленський зустрівся з президенткою Косова на полях саміту в Кишиневі

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч із президенткою частково визнаного Косова Вйосою Османі на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", Османі повідомила у Twitter.

"У часи, коли позиція має значення, я висловила нашу повну солідарність президенту України Володимиру Зеленському. Ніхто не розуміє біль, боротьбу та стійкість України краще за косовський народ", - написала президентка Косова.

"Ніщо не може стати на заваді прагненню народу до свободи. Слава Україні", - додала вона.

Про зміст розмови із Зеленським президентка Косова не розповіла. Українська сторона не повідомляла про зустріч двох лідерів.

Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова - країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН.

Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.