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АНАЛІТИКА

Пентагон домовився з Маском про Starlink для України - ЗМІ

 

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало угоду з підрозділом аерокосмічної компанії SpaceX, заснованою мільярдером Ілоном Маском, на купівлю послуг супутникового зв'язку Starlink для України. Про досягнення цієї угоди повідомила низка ЗМІ, зокрема Reuters, Bloomberg та телеканал CNBC з посиланням на представника Пентагону.

"Ми й надалі працюємо з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні сталі супутникові та комунікаційні можливості, які потрібні. Супутниковий зв'язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і відомство укладає контракти зі Starlink на послуги такого типу", - цитує CNBC заяву представника Пентагону.

Водночас у американському оборонному відомстві не стали розголошувати подробиць угоди.

У жовтні 2022 року Ілон Маск заявив, що він не в змозі безстроково фінансувати Starlink в Україні, що, за його словами, обходиться компанії у 20 мільйонів доларів на місяць. Але згодом Маск пообіцяв і надалі фінансувати роботу сервісу в Україну.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: SpaceX
 

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