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Нідерланди ведуть переговори про постачання додаткових систем Patriot в Україну
23:18 01.06.2023 |
Нідерланди чинять тиск на низку країн у Європі та за її межами щодо додаткових постачань в Україну систем Patriot, сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції в Кишиневі в четвер.
"Вони відіграють життєво важливу роль у знищенні російських ракет у небі. І ці Patriot надзвичайно успішні. І це вже врятувало багато життів", - сказав він.
При цьому Рютте зазначив, що "їх має бути більше". "Тому ми зайняті чиненням тиску на країни в Європі, а також за її межами, у яких є багато систем Patriot. Так що тут ми працюємо за лаштунками", - сказав він.
"Подивимося, чи зможемо ми також переконати інші країни постачати українцям системи Patriot, а також ракети, які мають бути встановлені на них", - додав нідерландський прем'єр.
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