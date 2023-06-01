Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща створила графік тренувань українських пілотів на F-16

 

Польща вже сформувала графік, за яким навчатимуть українських пілотів управлінню винищувачами F-16.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні навчити пілотів винищувачів F-16", - заявив голова польського уряду.

При цьому він не розкрив, коли планується розпочати підготовку українських пілотів.

F-16 для України

Нагадаємо, низка союзників України почала заявляти про плани допомогти у підготовці пілотів на F-16 після того, як відповідну ініціативу кілька тижнів тому підтримав президент США Джо Байден.

Точні терміни початку таких тренувань залишаються у секреті. При цьому ще минулого тижня у ЗМІ писали про те, що Британія стане першою країною, яка розпочне навчання.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1522
  0,0969
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0379  0,03 0,07 37,5607  0,03 0,08
EUR 39,7621  0,07 0,17 40,5864  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес