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Зеленський: дії ЗСУ у Придністров'ї можливі лише за згоди Кишинева
22:54 01.06.2023 |
Україна не має права на військові дії у Придністров'ї, якщо не буде прохання влади Республіки Молдова.
Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє із Молдови кореспондент "Європейської правди".
Зеленський спростував чутки, які точаться щодо цього, та виключив односторонні дії України у Придністров'ї.
"Україна може реагувати і допомагати, тільки якщо буде запит від влади Республіки Молдова", - заявив він.
ОНОВЛЕНО. Президент спершу відмовився відповідати на поставлене двічі запитання про те, чи існував такий запит з боку Молдови, але згодом повернувся до цієї теми і вирішив внести існість, заявивши: "Запиту не було".
Зеленський також підкреслив, що Україна не претендує на території Придністров'я.
"Вони повинні об'єднатися з їхньою державою, з їхньою історією - тобто з Молдовою", - наголосив президент, пригадавши, як свого часу проїздив територією Придністров'я і здивувався, коли побачив там прапори РФ, але не Молдови.
Раніше на саміті Зеленський заявляв, що впевнений у об'єднанні Молдови після перемоги України.
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