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АНАЛІТИКА

Україна вперше в історії очолила Європейську комісію ВТО ООН

 

На 68 засіданні Європейської комісії Всесвітньої туристичної організації ООН, що відбулося в місті Софія (Болгарія), Україну вперше обрали головуючою в цьому органі, повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) у фейсбуці у четвер.

За словами голови ДАРТ Мар'яни Олеськів, головування в Комісії Європейського регіону відкриває перед Україною нові можливості для співпраці з країнами Європи та світу на професійному міжнародному рівні.

"Україні стане легше відновлювати виснажену та зруйновану війною туристичну інфраструктуру. Ми активно співпрацюємо з ВТО ООН особливо у час війни. Нашим першим кроком на шляху до перемоги було виключення Росії з цієї організації у 2022 році. Тепер час інтегруватись у велике європейське середовище і зайняти там свою унікальну нішу", - наведено її слова в повідомленні пресслужби.

Вона висловила впевненість, що український досвід відіграє ключову роль у формуванні нової архітектури європейського туризму.

"Саме ця галузь (туризм), на мій погляд, є головним індикатором миру та процвітання будь-якої країни світу", - каже Олеськів.

ВТО ООН складається з шести регіональних комісій: Африка, Америка, Східна Азія і Тихоокеанський регіон, а також Європа, Південна Азія, Середній Схід. Україна головуватиме в Європейській комісії ВТО ООН протягом двох років.

Всесвітня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) - створена у 1975 році спеціалізована установа ООН, націлена на просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму. Україна є повноправним членом ВТО від 1997 року.

Як повідомлялося, 27 квітня 2022 року на Генеральній асамблеї ВТО ООН більшістю голосів було зупинено членство Росії в цій організації. Зазначимо, що це Єдиний орган при ООН, який анулював членство Росії у своєму складі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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