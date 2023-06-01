Глава Міноборони Німеччини заявив про «стриману позицію» щодо передачі Україні ракет Taurus

Позиція Німеччини щодо надання Україні крилатих далекобійних ракет Taurus не змінилась і залишається стриманою.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Tagesspiegel.

"Ми дуже стримані, я і раніше давав це зрозуміти. У цій позиції досі нічого не змінилося", - зазначив Пісторіус під час візиту до Кельна.

За його словами, рішення з цього питання ще не прийнято.

Авіаційна дозвукова крилата ракета Taurus KEPD 350 великої дальності призначена для високоточного ураження захищених цілей на дальності до 500 км. Ракета вагою 1400 кг та довжиною 5 метрів розроблена компанією Taurus Systems GmbH - спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської компанії Saab Bofors Dynamics AB.

27 травня стало відомо, що Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus.

Експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна задовольнити прохання України про постачання крилатих далекобійних ракет Taurus.