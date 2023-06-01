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АНАЛІТИКА

Президент Сербії повідомив про «коротку і хорошу» розмову із Зеленським

Президент Сербії повідомив про «коротку і хорошу» розмову із Зеленським

 

Президент Сербії Александар Вучич розповів про "коректну" розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Вучич також сказав, що розмова із Зеленським не вплинула на позицію Сербії щодо запровадження санкцій проти РФ.

Президент Сербії повідомив про «коротку і хорошу» розмову із Зеленським

 

"У нас була коротка і коректна розмова, але рішення про санкції приймають громадяни Сербії через своє керівництво. Ми прийняли своє рішення в березні 2022 року і визначили свою позицію. Ви ніколи не можете змінити чиюсь позицію однією розмовою", - зазначив сербський президент.

Вучич сказав, що Сербія проводить власну політику, що це незалежна країна, яка поважає Україну.
Ключові теги: Сербія
 

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