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Президент Сербії повідомив про «коротку і хорошу» розмову із Зеленським
18:18 01.06.2023 |
Президент Сербії Александар Вучич розповів про "коректну" розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.
Вучич також сказав, що розмова із Зеленським не вплинула на позицію Сербії щодо запровадження санкцій проти РФ.
"У нас була коротка і коректна розмова, але рішення про санкції приймають громадяни Сербії через своє керівництво. Ми прийняли своє рішення в березні 2022 року і визначили свою позицію. Ви ніколи не можете змінити чиюсь позицію однією розмовою", - зазначив сербський президент.
Вучич сказав, що Сербія проводить власну політику, що це незалежна країна, яка поважає Україну.
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