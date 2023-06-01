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Пентагон закупить для України установки Gepard на понад 118 млн доларів
16:55 01.06.2023 |
Пентагон уклав контракт із американською оборонною компанією Global Military Products для закупівлі та постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard. Сума контракту більша за 118 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.
"Компанія Global Military Products Inc.*, Флорида, отримала контракт із твердофіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard", - йдеться у повідомленні.
Планується, що контракт виконуватиметься в Йорданії, а кошти на нього було виділено із "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік".
Дата поставки в Україну установок Gepard намічено на 30 травня 2024 року.
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