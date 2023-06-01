Україна може розраховувати на потужний пакет допомоги на саміті НАТО, - Блінкен

Країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Щодо України, то, ґрунтуючись на сьогоднішніх дискусіях, я думаю, перше, що можна сказати, це те, що у Вільнюсі, коли лідери зустрінуться на саміті, ми і наші друзі в Україні можемо розраховувати на дуже потужний пакет як політичної, так і матеріальної допомоги", - наголосив чиновник.

За його словами, всі союзники підтримують зобов'язання, які вони взяли на себе під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли вони пообіцяли Україні членство в Альянсі.

Держсекретар зазначив, що наразі основна увага приділяється зміцненню відносин між Україною та НАТО, а також приведенню нашої країни до стандартів Альянсу.

"І я думаю, що ми побачимо це на саміті у Вільнюсі, а також побачимо зміцнення політичних відносин між НАТО та Україною", - додав Блінкен.

Очікування від саміту НАТО

Нагадаємо, офіційні представники України вже кілька разів називали свої очікування від саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Зокрема, наша країна очікує певних домовленостей щодо гарантій безпеки на тлі повномасштабної війни з Росією.

Також українські чиновники вважають, що союзники з НАТО можуть сформулювати більш конкретні обіцянки щодо членства України в Альянсі.