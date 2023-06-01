Союзники обговорюють можливість модернізувати Комісію Україна-НАТО до Ради - Столтенберг

Питання модернізації Комісії Україна-НАТО до рівня Ради Україна-НАТО стало предметом обговорення під час неформального засідання міністрів закордонних справ країн альянсу в межах підготовки майбутнього саміту організації.

Про це в четвер в Осло після завершення засідання повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Ми обговорили модернізацію наявної Комісії Україна-НАТО до нового рівня Ради. Це буде значним кроком (уперед) і встановить спільний з Україною форум для консультацій, яка сидітиме за столом як рівна, щоб обговорювати ключові питання для нашої безпеки", - сказав він.

За словами генсека, союзники також обговорили питання членства України. "Усі союзники згодні з тим, що двері НАТО залишаються відчиненими, і що тільки союзники та Україна вирішуватимуть щодо членства. У Росії немає права вето. Усі союзники погодилися, що Україна буде членом НАТО (рішення Бухарестського саміту 2008 року). Ми всі погодилися, що найважливіше нині гарантувати, що Україна переможе як незалежна і суверенна держава. Ми не знаємо, коли війна закінчиться. Але ми маємо гарантувати, що коли це станеться, у нас будуть надійні домовленості, щоб гарантувати Україні безпеку в майбутньому і щоб зруйнувати цикл російської агресії. У нас було гарне обговорення з усіх цих питань, і я впевнений, що у нас буде консенсус до саміту у Вільнюсі", - зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що Україна "належить НАТО". "НАТО вже надає безпрецедентну допомогу. Я впевнений, що українські війська наразі мають можливості, які їм потрібні, щоб звільнити більше окупованої землі. Але ми маємо робити більше. Ми працюємо над багаторічним пакетом підтримки з (відповідним) фінансуванням. Це гарантуватиме спроможності України стримувати і захищатися в довгостроковій перспективі, допомагаючи знову побудувати їх сектор безпеки і оборони та перевести Україну від радянського типу доктрин, обладнання до повної взаємосумісності з НАТО", - додав генсек НАТО.