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Швейцарський концерн просить дозволу на експорт Leopard 1
14:47 01.06.2023 |
У суперечці щодо поставок озброєнь зі Швейцарії в Україну намітився новий поворот. Швейцарський концерн Ruag офіційно подав заявку на експорт 96 танків Leopard 1, підтвердив у четвер, 1 червня, Державний секретаріат з економічних питань (SECO), повідомляє медіакомпанія SRF. Це відбулосявсупереч сигналам уряду про те, що йому буде відмовлено. За даними Ruag, у купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Танки, які потребують інспекції та ремонту, надалі мають бути передані Україні, заявила представниця концерну.
У відповідь на неофіційний запит Ruag у березні SECO повідомив, що концерн не отримає дозволу на таку угоду. Швейцарія твердо стоїть на своєму нейтралітеті, згідно з яким вона не підтримує жодну з країн, що беруть участь у військових діях. На цій підставі Швейцарія досі відмовляється від реекспорту танкових боєприпасів, які вона продала Німеччині кілька років тому. Вона вимагає договірних гарантій можливості заборони подальшого перепродажу.
Представниця Ruag Кірстен Хаммеріх пояснила факт подання офіційної заявки, попри позицію SECO: "Ми хотіли б отримати офіційне рішення, щоб краще оцінити варіанти ведення бізнесу". Танки були придбані в Італії кілька років тому і досі ще перебувають там. Швейцарська армія хотіла привести їх у бойову готовність і перепродати або розібрати їх на запчастини.
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