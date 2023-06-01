Міністри НАТО обговорять в Осло підтримку України та її прагнення до членства

Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Осло 1 червня обговорять прагнення України вступити в Альянс та її подальшу підтримку у війні з РФ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, прибувши на зустріч в Осло, повідомляє "Європейська правда".

"Ми обговоримо, як посилити і зберегти нашу підтримку України. В останні місяці союзники НАТО надали безпрецедентний рівень підтримки Україні, допомагаючи їм відвойовувати та повертати українські території", - сказав Столтенберг.

Міністри також обговорять українські прагнення щодо членства у НАТО, додав він.

"Усі союзники погоджуються, що двері НАТО відчинені для нових членів. Усі союзники також погодились, що Україна стане членом Альянсу. Всі союзники згодні з тим, що від членів НАТО та України залежить рішення, коли Україна стане членом. Москва не може мати вето на розширення НАТО", - заявив генсек.

Разом з тим він наголосив, що усі союзники НАТО згідні з тим, що зараз найважливішим і найнагальнішим завданням зараз є гарантувати, що Україна переможе як суверенна незалежна держава.

"Президент Путін і Росія не повинні виграти цю війну", - сказав Столтенберг.

Він додав, що коли війна закінчиться, "ми повинні упевнитись, що історія не повториться, що ця модель російської агресії проти України справді зупиниться". "Тому ми повинні втілити рамки, щоб надати гарантії безпеки України після завершення війни", - зазначив генсек.

Раніше міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Аннікен Гуйтфельдт заявила, що країни НАТО не дозволять Росії вирішувати, коли Україна може приєднатися до Альянсу.

Слід також нагадати, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг укотре виключив можливість надання Україні членства в НАТО під час повномасштабної війни з Росією.