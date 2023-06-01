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Сенат Чехії підтримав пришвидшення вступу України в НАТО
09:51 01.06.2023 |
Чеський сенат у середу схвалив резолюцію про підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі в липні, в якій, серед іншого, відзначив погіршення безпекової ситуації в Європі та підтримав вступ України до НАТО в найкоротші терміни.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Згідно з текстом резолюції, Сенат Чехії "виступає за якнайшвидше набуття Україною членства в НАТО", підтримує навчання й постачання зброї та іншого військового обладнання Україні в координації із союзниками.
"Ми підтримуємо підвищення рівня взаємосумісності України з НАТО в інтересах євроатлантичної інтеграції, а також підтримуємо поглиблення відносин НАТО з державами, що не є членами Альянсу, такими як Молдова", - зазначається в тексті.
Також чеські сенатори закликають уряд почати на саміті у Вільнюсі дискусію про чіткий шлях вступу України до НАТО та перспективи отримання нею гарантій безпеки.
"Ми закликаємо уряд Чеської Республіки поглибити інтеграцію України в структури і процеси НАТО до формального початку процесу її вступу до Північноатлантичного Альянсу, і ми закликаємо уряд домагатися більш інтенсивної підтримки України з боку країн НАТО", - йдеться в документі.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував чеському Сенату за ухвалення резолюції.
"Імпульс для здійснення кроку до членства України на саміті у Вільнюсі продовжує нарощуватися, і ми дякуємо Мілошу Вистрчилу (спікеру Сенату Чехії - ред.) та чеським сенаторам за їхній крок", - написав він у Twitter.
Як відомо, Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі в липні конкретних кроків щодо її членства у Альянсі. Київ готує два пакети для обговорення на саміті - політичний та практичний.
Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв раніше глава МЗС Дмитро Кулеба.
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