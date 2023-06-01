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АНАЛІТИКА

Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки

09:25 01.06.2023 |

Політика

Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки

 

Бригадний комплект техніки - 3 пересувні авторемонтні майстерні, 5 лазне-пральних комплексів та 2 тентовані вантажівки DAF - привіз Петро Порошенко десантникам славетної 81-ї ОАеМБр, яка тримає фронт на Донеччині.

«Ми сьогодні на Сході, щоб встигнути посилити захисників до початку нашого наступу», - зазначає п'ятий Президент.


Перше, що по-хазяйськи оглядають військові - це майстерні з новеньким інструментом і верстатами. Тепер можна буде швидко полагодити техніку просто на місці в польових умовах, кажуть бійці. «Техніка знаходиться на виконанні бойових завдань, і не завжди доречно її евакуювати. Вся техніка ремонтується - від танчика до БМП. Кран-стріла - це така універсальна машина, що може виїхати, і краном ми можемо замінити пошкоджений радіатор. І танк буде через годину-дві у бойовому стані», - пояснює десантник.

Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки

 

На лазне-пральні комплекси - теж великий попит у військах, тим паче що попереду гаряче літо. Волонтери ГО «Справа Громад» з Фондом Порошенка поставили собі за мету до кінця року передати у війська 120 комплексів, а потреба вдесятеро більша. Утім, 81-а бригада сьогодні отримала повний комплект - 5 побутових комплексів. «Це мобільні бані, які будуть служити хлопцям на передовій. Там тяжко знайти умови, щоб помитися і комфортно себе відчувати. Ми дуже вдячні за ці лазні, які дійсно принесуть користь на передовій», - говорить боєць.

Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки

 

Як зазначає Порошенко, лазня на фронті - це турбота не лише про комфорт і бойовий дух, а й про здоров'я бійців.

Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки

 

Петро Порошенко згадує: бригада була створена у жовтні 2014 року, а вже в листопаді вступила в бій на ділянці Донецького аеропорту. «Оборона Донецького аеропорту, Водяне, Опитне, промзона Авдіївки, Світлодарзька дуга - і ось нині Бахмут та інші не менш важкі ділянки. Ці населені пункти дуже добре відомі нашим десантникам з 81 ДШВ. За них вони тримали оборону, і добре насипають ворогові і досі», - нагадав Порошенко.

Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки

 

«Подякував хлопцям за захист української землі. Настрій у них бойовий - вистачить на кілька десантних бригад», - говорить Петро Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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