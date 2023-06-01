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АНАЛІТИКА

Порошенко везе на фронт вантажівку Foden, яка піднімає 18 тонн

09:17 01.06.2023 |

Політика

Порошенко везе на фронт вантажівку Foden, яка піднімає 18 тонн

 

П'ятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготував чергову партію техніки для фронту. Зокрема, вантажівки DAF, автомайстерні, лазні, мобільний шиномонтаж, а також центр управління БПЛА Poseidon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Автомайстерні дуже чекають у бригадах наступу. Для того, щоб поламана техніка відновлювалася протягом годин прямо на полі бою. Тут три майстерні. Ззаду причепи - це лазне-пральні комплекси. Тентові машини. Кунги для управління дронами. І шиномонтаж. Це - платформа для ЗУшки, щоб збивати "шахеди", - показав Порошенко.

Також на потреби ЗСУ передають вантажний тягач Foden. Автівка здатна за лічені хвилини завантажити контейнер з боєприпасами чи бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн, БТР або МТ-ЛБ.

"Це перший, якого ми привезли, обслужили, підготували, відремонтували. Контракт заключений на 20 машин. І це лише перший контракт", - додав політик.

Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 10 млн грн. Кошти збирають небайдужі українці через ГО "Справа Громад", а Фонд Порошенка подвоює суму.

Порошенко везе на фронт вантажівку Foden, яка піднімає 18 тонн
За матеріалами: РБК-Україна
 

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