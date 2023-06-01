Фінансові новини
- |
- 01.06.23
- |
- 12:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія надасть Україні допомогу на суму 75 млрд норвезьких крон протягом п'яти років
09:00 01.06.2023 |
Україна отримає від Норвегії військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон (близько 6,8 млрд євро - ІФ-У) протягом п'яти років, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Осло.
"Військова підтримка з боку Норвегії та інших західних країн необхідна для українських воєнних дій, і ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно. В рамках Нансенівської програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон протягом п'яти років", - заявив Стере, повідомляє пресслужба уряду Норвегії.
Він також наголосив, що Норвегія та інші союзники від самого початку підтримували Україну в її законній боротьбі за незалежність і свободу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger
|НКРЕКП скасувала граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня
|Зеленський призначив новим головою Одеської області люстрованого прокурора часів Януковича
|Дружина «слуги» Торохтія може втратити посаду в Антонові через журналістське розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
|Міністри НАТО обговорять в Осло підтримку України та її прагнення до членства
|Сенат Чехії підтримав пришвидшення вступу України в НАТО
|Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки
|Порошенко везе на фронт вантажівку Foden, яка піднімає 18 тонн
|Норвегія надасть Україні допомогу на суму 75 млрд норвезьких крон протягом п'яти років
|Макрон допустив відмову від арешту Путіна для Гааги задля переговорів про мир
Бізнес
|Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп'ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти
|Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Toyota представила нове покоління Tacoma
|ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення
|У Китаї побудували перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку
|BMW представила концепт Touring Coupe