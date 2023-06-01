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Білий дім: Ми проти ударів по РФ, але вирішувати Україні
23:46 31.05.2023 |
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу в середу вкотре прояснив позицію Сполучених Штатів щодо ведення бойових дій на території Росії.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
За словами Кірбі, США не вказують Україні, які цілі уражати й не уражати і так само не вказують, як українські сили мають вести бойові дії.
"Ми забезпечуємо їх навчанням, обладнанням, поради - та боже, ми навіть разом із ними займаємось ситуаційним моделюванням, аби допомогти планувати подальші дії", - підкреслив він.
"Та саме президент Зеленський і військове керівництво вирішують, що будуть робити під військовим кутом зору. І саме вони вирішують, що робити з обладнанням, яке їм надали і яке тепер перебуває в їхній власності", - підкреслив представник Білого дому.
Кірбі, однак, додав, що США "дуже чітко заявляли українцям і в приватному, і в публічному порядку", що не підтримують атаки всередині Росії та не хочуть, аби вони здійснювались із використанням американської зброї.
Окремо він заявив, що Вашингтон отримав запевнення невикористання в майбутньому винищувачів F-16 для ударів по РФ: "І ці запевнення в нас є на різних рівнях: не лише з боку Зеленського, а й із інших високопосадовців оборонного сектора в Україні".
Нагадаємо, зранку 30 травня, за різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, коментуючи удари дронів у Москві, заявив, що Україна має законне право захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів".
Позиція уряду Німеччини полягає в тому, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території агресора з метою самооборони.
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