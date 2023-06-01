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Міністерство оборони Україна замовило у німецької компанії 300 розвідувальних дронів
22:55 31.05.2023 |
Компанія Quantum Systems зі штаб-квартирою в німецькій Баварії в середу оголосила про замовлення 300 додаткових розвідувальних дронів середньої дальності Vector для військової підтримки Збройних Сил України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Міністерство оборони України розмістило третє замовлення на 300 дронів Vector після попередніх замовлень на 105 дронів у січні 2023 року та 33 - у серпні 2022 року. Замовлення, як і в попередніх випадках, оплатить уряд Німеччини.
Безпілотник Vector широко використовується на полі бою в Україні, де, як пише Quantum Systems у пресрелізі, "довів свою ефективність у військовій розвідці, спостереженні та рекогносцирувальних операціях".
Зазначається, що дрон може бути розгорнутий за дві хвилини, забезпечує безперервне виявлення ворожих цілей незалежно від погодних умов із використанням штучного інтелекту, розвиває швидкість до 72 км/год і витримує тривалий час польоту.
Крім того, Quantum Systems оголосила, що нещодавно відкрила в Україні Центр технічного обслуговування, підготовки, підтримки та логістики, який забезпечує навчання операторів системи Vector і реалізує запасні частини та надає ремонтні послуги.
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