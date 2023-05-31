Польща у 2022 році надала Україні допомогу на суму до $8 млрд - Дуда

Польща у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії надала Україні у минулому році допомогу на суму до $8 млрд, що становить близько 1,5% ВВП країни.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав у розмові з Алмаром Латуром, генеральним директором Dow Jones, видавцем The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Дуда підкреслив, що після початку повномасштабного вторгнення поляки "дуже тепло" прийняли українців.

"Люди віддавали свої квартири, буквально ділилися хлібом. Польська держава взяла на себе певні витрати, ми підтримували наших підприємців, вкладали гроші.

Ми підрахували, що вся допомога Україні у 2022 році становила близько 1,5% нашого ВВП, $7-8 мільярдів. Це великі гроші, ми не отримали за це європейську допомогу", - сказав польський президент.

За словами Дуди, у Польщі поважають українців, бо "всі знають, що це працьовиті люди".

"Вони працюють у всіх галузях, починаючи від елементарної роботи і закінчуючи технологіями найвищої якості. Сьогодні вони впливають на розвиток нашої економіки. Вони є важливою частиною нашого ринку праці, їх 2-3 мільйони", - додав президент Польщі.

Дуда також застеріг від поспішних заяв про програш Росії у розв'язаній нею війні, попередивши, що РФ продовжує мобілізувати війська і має запаси техніки.