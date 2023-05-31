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США дадуть Україні більше боєприпасів для безпілотників
09:41 31.05.2023 |
Нова партія військової допомоги США для України, яку, як очікується, офіційно оголосять у середу, 31 травня, міститиме озброєння на 300 мільйонів доларів, повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press (АР).
За його даними, вона включатиме додаткові боєприпаси для безпілотників
На тлі атаки дронами Москви
Як зазначає агенція, ця інформація з'явилася на тлі атаки дронами Москви. Представник міністерства оборони США (Пентагон) заявив, що ці удари не вплинуть на військову допомогу Україні, в тому числі на боєприпаси для безпілотників. Він наголосив, що США зобов'язалися підтримувати Україну в її прагненні захистити себе від російської агресії, а Україна зобов'язалася не використовувати американське озброєння для ударів по території РФ.
Як зауважує АР, жодних свідчень того, що по Москві вдарила саме Україна саме американськими безпілотниками, немає, тому допомога, очевидно, не зазнає змін.
До яких саме дронів передадуть додаткові боєприпаси, не уточнюється. США надали Україні різноманітні безпілотники як для спостереження, так і для атак, включно зі щонайменше двома версіями Switchblade.
Не лише боєприпаси для дронів
До нової допомоги також увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і артилерійської системи HIMARS, ракети Stinger для зенітної системи Avenger, некеровані авіаційні ракети Zuni, протитанкові снаряди, набої для стрілецької зброї, окуляри нічного бачення та обладнання для розмінування.
Вказану зброю Пентагон передасть зі своїх запасів, тому вона зможе бути швидко доправлена в Україну, яка готується до контрнаступу.
Включно з цим пакетом, військова допомога США Україні перевищить 37,6 мільярда доларів від початку повномасштабного нападу Росії.
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