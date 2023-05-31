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Сунак вирушить до Байдена домовлятися про військову допомогу для України
23:38 30.05.2023 |
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак проведе переговори із президентом США Джо Байденом наступного тижня. Вони обговорять подальші постачання військової допомоги для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника прем'єр-міністра Британії, яку приводить Reuters.
"Сунак буде у Вашингтоні в середу і четвер наступного тижня для зустрічей з Байденом, членами Конгресу та бізнес-лідерами США", - йдеться у заяві.
Зазначається, що Сунак здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона з того часу, як у жовтні був призначений прем'єр-міністром. Він хоче налагодити відносини зі США після того, як вони були напруженими через вихід Великобританії з Європейського Союзу у 2020 році.
Представник прем'єр-міністра Британії додав, що лідери країн матимуть можливість обговорити різні питання, включаючи і підтримку України.
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