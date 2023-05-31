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Не можна порівнювати атаку дронів на Москву з постійними обстрілами України, - ООН
23:27 30.05.2023 |
Некоректно порівнювати сьогоднішню атаку дронів на Москву з постійними обстрілами України російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка на брифінгу.
За його словами, в ООН засуджують будь-які атаки на цивільні об'єкти.
"Але жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", - зазначив Дюжаррік.
Атака дронів на Москву 30 травня
У Москві сьогодні вранці заявили про масовану атаку дронів. БПЛА врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали над областю.
Російські ЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. При цьому в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.
В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Варто зазначити, що у Повітряних силах України запевняють, що атака безпілотників на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора, і їх буде дедалі більше.
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