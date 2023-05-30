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АНАЛІТИКА

Порошенко про доплати військовим та збільшення відпусток: «дотисли через три місяці боротьби»

15:50 30.05.2023 |

Політика

 

Фракція "Європейська солідарність" кілька місяців поспіль вимагала повернути доплати для сил оборони і посилити соціальний захист для військових. Нарешті парламент ухвалив відповідний законопроект у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера "ЄС" Петра Порошенка у Facebook.

"Три місяці боротьби, і ми дотисли законодавчу норму про додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч грн. Законопроект ухвалено в першому читанні (ми вимагали проголосувати в цілому)", - написав Порошенко.

Також відповідно до законопроекту строковики будуть отримувати додатково 6 тисяч виплат, поранені військові - 6 тисяч додаткових виплат, курсанти - ще 2350 грн.

Як відомо, сьогодні, 30 травня, Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про доплати та відпустки військовим. Питанням про виплати буде займатися уряд.

Що пропонують депутати

Основним сенсом проекту є зобов'язання Кабінету міністрів встановлювати порядок доплат військовим у визначених Радою межах.

Зокрема, пропонується:

передбачити під час дії воєнного стану щомісячну виплату військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч гривень в порядку, розміру та на умовах, встановленому Кабінетом міністрів України, в тому числі:

* військовослужбовцям строкової військової служби - 6 000 гривень;

* військовослужбовцям, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою військово-лікарською комісією - 6 000 гривень;

* курсантам вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки - 2 350 гривень.

Крім того, змінами пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини (на сьогоднішній день - 10 календарних днів).

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.

Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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