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АНАЛІТИКА

Данія виділить ще $2,6 млрд на військову допомогу Україні

19:07 29.05.2023 |

Політика

 

Данія планує збільшити свої витрати на військову допомогу Україні на 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) в цьому і наступному роках.

Про це заявила в понеділок прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає "Європейська правда" з посиланням на DR.dk.

"Війна в Україні зараз перебуває у дуже критичному моменті, ситуація на полі бою дуже серйозна, і тому Україна потребує всілякої підтримки, яку вона може отримати", - вважає Метте Фредеріксен.

Фонд, з якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні, коли більшість у данському парламенті погодилася внести до нього 7 мільярдів данських крон.

Уряд виділить до фонду ще 7,5 млрд данських крон цього року, а загалом це означатиме 14,5 мільярдів данських крон у фонді. А наступного року уряд додасть до фонду ще 10,4 мільярда данських крон.

Гроші надходять, за словами Метте Фредеріксен, із "соціального фонду".

"Саме зараз українці потребують нашої зброї та нашої підтримки, тому це терміново. Але немає жодних ознак того, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад десять мільярдів у 2024 році" - пояснила прем'єр-міністр.

Потреба в нових коштах виникла, тому що 70% фонду вже використано.

"Фонд для України скоро спорожніє, тому що ми є однією з країн, які багато допомагають Україні, і тому ми вирішили вкласти велику суму цього року, але і в наступному році Данія буде однією з тих країн, які найбільше підтримують Україну", - каже Метте Фредеріксен.

"Вдячний Фолькетингу, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила - в єдності!" - написав у Twitter президент Володимир Зеленський, коментуючи нову допомогу від Данії.
Ключові теги: Данія
 

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