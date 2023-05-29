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АНАЛІТИКА

Україна запросила в Німеччини далекобійні ракети Taurus

 

Україна звернулася до Німеччини з проханням передати їй крилаті ракети Taurus. Відповідний запит від Києва надійшов останніми днями, повідомила ввечері 26 травня речниця міністерства оборони ФРН, передає німецька інформаційна агенція dpa.

Видання Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
напередодні повідомляло, що президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) під час нещодавнього візиту.

Кілька днів тому експерт опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) із оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) виступив за надання Збройним силам України (ЗСУ) ракет Taurus. За його словами, керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів дозволять Україні "завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера. Однак він також сказав, що "дотримується думки, що варто підтримати Україну всіма системами, дозволеними міжнародним правом".

На озброєнні Бундесвера десятки ракет Taurus

За даними Кізеветтера, 10 років тому для німецьких збройних сил (Бундесвер) закупили близько 600 "Таурусів". Із них близько 150 готові до експлуатації сьогодні.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ. Вони скидаються винищувачами і самостійно знаходять свої цілі. Керована ракета може летіти під радарами. Вона вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

За оцінкою експертів, у разі ухвалення німецьким урядом рішення про надання "Таурусів" Україні, оборонний концерн MBDA міг би збільшити обсяги їхнього виробництва.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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