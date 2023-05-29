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АНАЛІТИКА

Нейтральна Австрія після дебатів виділяє 2 млн євро на розмінування в Україні

 

Після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ö24.

Канцлер Австрії Карл Негаммер повідомив, що Австрія виділить 2 млн євро до Міжнародного трастового фонду (ITF). Гроші на обладнання для розмінування надійдуть з Іноземного фонду допомоги в надзвичайних ситуаціях МЗС Австрії.

"Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування", - заявив Негаммер.

Віцеканцлер Вернер Коглер пояснив, що Австрія робить свій внесок у захист від небезпечних для життя вибухів мін і "допомагає забезпечити, щоб українські діти знову могли відвідувати дитячі садки і школи". "І ми зміцнюємо продовольчу безпеку, даючи можливість фермерам знову обробляти свої поля", - зазначив Коглер.

Раніше в Австрії виникли дебати з приводу виділення цих коштів. Міністерка оборони Клаудія Таннер виступала проти участі держави в розмінуванні України до завершення бойових дій, вважаючи це порушенням конституційного нейтралітету. Таннер вважала, що допомога в розмінуванні повинна надаватись лише після завершенні війни.

Проти будь-якої участі Австрії у допомозі Україні з розмінуванням виступили також в опозиційній ультраправій Австрійській партії свободи.

Натомість президент Австрії Александр Ван дер Беллен закликав до негайної допомоги Україні з гуманітарним розмінуванням.

Українська сторона раніше зверталась до Австрії з проханням допомогти в розмінуванні територій. Про це, серед іншого, казав і Володимир Зеленський під час звернення до депутатів нижньої палати австрійського парламенту.
Ключові теги: Австрія
 

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