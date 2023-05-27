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АНАЛІТИКА

ЄС: В Україну доставлено 90 тисяч тонн допомоги

 

Від початку війни Росії Україна отримала близько 90 тисяч тонн допомоги в натуральній формі, як-от обладнання та медикаментів, через Механізм цивільного захисту ЄС. Крім того, понад дві тисячі пацієнтів та поранених з України пройшли лікування у понад 20 країнах ЄС, заявив у п'ятницю, 26 травня, у Брюсселі комісар ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич. "Це, безумовно, найскладніша, наймасштабніша і найтриваліша операція в рамках Механізму цивільного захисту ЄС за всю історію його існування", - наголосив він.

За його словами, допомога була надана продуктами харчування, медикаментами, транспортними засобами, генераторами, трансформаторами та обладнанням для ремонту електромереж та інших об'єктів критичної інраструктури. "Ми доставили навіть такі речі, як насіння соняшника та обладнання для захисту культурних пам'яток", - сказав Ленарчич.

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС 20 квітня 2023 року. В рамках цього механізму держави ЄС та інші країни співпрацюють у питаннях готовності та реагування на кризи і катастрофи. Завдяки дії Механізму Україна отримувала допомогу і раніше, як і будь-яка країна у світі після відповідного запиту. Як член Механізму Україна отримає доступ до експертних обмінів, навчальних програм та тренувань, а також зможе надавати допомогу країнам, що опиняються у кризі.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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