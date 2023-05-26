Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада анонсувала нову допомогу для України: зброя та навчання

 

Уряд Канади оголосив про надання додаткової військової допомоги для України, серед якої - додаткові боєприпаси та розширення навчальної програми для українських військових.

Про це йдеться у заяві уряду, пише "Європейська правда".

Про нову допомогу Канади оголосили після 12-ї зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Міністерка оборони Аніта Ананд оголосила, що Канада надішле до Польщі ще п'ятьох інструкторів з тактичної медицини на додачу до семи, які вже навчають там українських військових.

"Ці додаткові представники Збройних сил Канади подвоять кількість потенційних випускників програми", - зазначають у комюніке.

Окрім того, у рамках операції UNIFIER канадські та латвійські інструктори з 15 травня почали разом проводити підготовку командирів низової ланки.

З початку повномасштабної війни канадські інструктори навчили понад 2400 українських військових, а за час дії операції з 2015 року - понад 36 тисяч.

Окрім того, Аніта Ананд анонсувала надання 43 ракет AIM-9 класу "повітря-повітря", зазначивши, що це допоможе Україні захищатися від повітряних ударів.

Міністерка також підтвердила, що обіцяна у квітні партія стрілецької зброї та боєприпасів частково поставлена, а решта прибуде невдовзі.

Зокрема, вже в Україні - кулемети, автомати, приладдя для чистки зброї і магазини. Ще мільйон набоїв 5,56 мм і 4800 штурмових гвинтівок привезуть "наступними тижнями".

Аніта Ананд також нагадала, що Канада допомагає перевозити військову допомогу від інших західних союзників і її військово-транспортні літаки доставили вже понад 4 тисячі тонн таких вантажів.

Загалом з початку 2022 року Канада надала Україні допомогу на понад 8 млрд доларів, частка військової допомоги у ній складає понад 1 млрд доларів. Серед наданого - вісім танків Leopard 2A4 і одна броньована ремонтна машина, ЗРК NASAMS та постріли до нього, 39 одиниць броньованої техніки, протитанкова зброя, стрілецька зброя, гаубиці M777 та боєприпаси до них, камери для безпілотників з високою роздільною здатністю, зимова форма для бійців та інше.

Нагадаємо, очільник Пентагону після 12-ї зустрічі формату "Рамштайн" оголосив, що США та інші учасниці Контактної групи з підтримки України зобов'язалися виділити їй військову допомогу на загальну суму $65 млрд.
Ключові теги: Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2436
  0,1664
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1497  0,07 0,18 37,6541  0,05 0,13
EUR 40,0448  0,01 0,03 40,8431  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес