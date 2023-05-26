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АНАЛІТИКА

США чітко дали зрозуміти Україні, що не хочуть сприяти ударам по території РФ - Білий дім

 

Адміністрація президента США Джо Байдена в розмовах з української стороною підтвердила, що не підтримує атаки на територію Росії.

Про це в інтерв'ю CNN заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми дуже чітко дали зрозуміти українцям, що не хочемо заохочувати або сприяти цьому (атакам на РФ. - Ред.)", - сказав Кірбі.

Крім того, за його словами, у Вашингтоні також не хочуть, щоб будь-яке обладнання американського виробництва використовувалося для атак на російську територію.

"І ми отримали запевнення від українців, що вони поважатимуть ці побажання", - додав Кірбі.

Він сказав, що США хочуть, щоб Україна могла обороняти свої території.

За його словами, розмови з Україною про це не включали "опис наслідків", а були "просто підтвердженням".

Коментар Кірбі з'явився після повідомлень про те, що "Російський добровольчий корпус" (РДК) і легіон "Свобода Росії" здійснили рейд на територію Бєлгородської області РФ, в ході якого, за непідтвердженими даними, використовувалося обладнання американського виробництва.

У Пентагоні напередодні заявили, що уважно стежать за повідомленнями щодо можливого застосування американської зброї на території Бєлгородської області.
Ключові теги: США, Росія
 

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