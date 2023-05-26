Фінансові новини
- |
- 26.05.23
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАЗК внесло виробника Oreo і Milka до переліку міжнародних спонсорів війни
10:49 26.05.2023 |
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК в Telegram.
В агентстві підкреслюють, що Mondelez International не вийшло з РФ після початку повномасштабної війни.
"Інтереси компанії, що має річний дохід близько 26 млрд дол і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).
Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки", - йдеться у повідомленні.
За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International становив 339 млн дол (+303% за рік), виручка - понад 1 млрд дол (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн дол податків, наголосили в НАЗК.
Зазначається, що після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії, на що Mondelez відреагувала формально - оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ
|Британський парламент визнав Голодомор геноцидом українців
|ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обрано нового голову Верховного Суду
|Канада анонсувала нову допомогу для України: зброя та навчання
|Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ
|США чітко дали зрозуміти Україні, що не хочуть сприяти ударам по території РФ - Білий дім
|НАЗК внесло виробника Oreo і Milka до переліку міжнародних спонсорів війни
|Іспанія надасть Україні ще чотири танки Leopard 2
|Нічний удар по Києву і Дніпру: Знищено 10 крилатих ракет, 23 «шахеди» і два розвіддрони
Бізнес
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
|Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
|Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів
|У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню
|Xiaomi представила нову версію Redmi K60 з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті за $439
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи