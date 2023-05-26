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АНАЛІТИКА

Іспанія надасть Україні ще чотири танки Leopard 2

Іспанія надасть Україні ще чотири танки Leopard 2

 

Уряд Іспанії надасть Україні ще чотири танки Leopard 2, а також партію піхотних машин, повідомила іспанський міністр оборони Маргарита Роблес.

"Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, зазначивши, серед іншого, майбутнє постачання ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 TOA", - йдеться у повідомленні.

Вона також наголосила на гарному прогресі в навчанні українських військових в Іспанії, де на сьогоднішній день пройшли навчання близько 1500 військовослужбовців, і очікується, що річний показник буде досягнутий достроково.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

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