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АНАЛІТИКА

Нічний удар по Києву і Дніпру: Знищено 10 крилатих ракет, 23 «шахеди» і два розвіддрони

09:11 26.05.2023 |

Політика

Нічний удар по Києву і Дніпру: Знищено 10 крилатих ракет, 23 «шахеди» і два розвіддрони

 

Київ у ніч на п'ятницю, 26 травня, зазнав ракетного нападу, повідомляє міська військова адміністрація.

"Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, усі цілі в повітряному просторі Києва були знищені. Потерпілих у Києві не зафіксовано.

Уламки збитих ракет виявили в двох районах столиці. В Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з ТРЦ, без займання і критичних руйнувань. На парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі. У Шевченківському районі уламок впав на приватний будинок.

Удар ракетами і дронами по Дніпру

Також у ніч на п'ятницю російська армія здійснила обстріл ракетами і дронами Дніпра і Дніпропетровської області, внаслідок чого є пошкодження і постраждалі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Надважка ніч. Було гучно - ворог масовано атакував область ракетами і дронами. Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", - написав він у Telegram.

За словами Лисака, також пошкоджено заправку, постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу і він лікується вдома.

Повітряні сили ЗСУ: Знищено 23 "шахеди" і 10 ракет

Як повідомили вранці в Повітряних силах ЗСУ, загалом було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" і "Південь" було знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 і 23 ударних дрони "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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