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АНАЛІТИКА

Глава Пентагону сподівається, що Конгрес США підтримає прагнення фінансувати передання F-16 Україні

 

Передання Україні винищувачів F-16 - дорогий план, і для його реалізації важлива підтримка з боку Конгресу США, а також із боку партнерів Вашингтона, заявив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін.

"Не таємниця, що це буде дорогим задоволенням", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні, розповідаючи про плани відправлення в Україну таких літаків.

Остін подякував Конгресу США за те, що досі обидві партії там підтримували плани з надання військової допомоги Україні. "Сподіваюся, що й у випадку з F-16 Конгрес буде готовий допомогти", - додав він.

Водночас глава Пентагону наголосив, що фінансування програми з передання літаків, на його думку, має лягти не лише на США, а й на їхніх партнерів, зокрема на тих, хто не буде готовий віддати Києву свої літаки. "Ці зусилля мають бути міжнародними", - сказав Остін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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