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Остін: Данія й Нідерланди очолять навчання українців на F-16
23:06 25.05.2023 |
Данія та Нідерланди вирішили очолити європейську коаліцію з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками 12-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося у четвер, 25 травня, в онлайн-форматі.
"Я особливо вдячний Данії та Нідерландам, які вирішили очолити коаліцію з підготовки українських військових до використання винищувачів F-16. Найближчими тижнями мої голландські та нідерландські колеги працюватимуть зі Сполученими Штатами та іншими союзниками над розробкою рамок тренувань", - сказав він.
За словами Остіна, Норвегія, Португалія і Польща також вже запропонували зробити свій внесок у тренування пілотів. "Ми очікуємо, що незабаром до цієї важливої ініціативи приєднається більше країн", - додав глава Пентагону.
Напередодні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявляла, що "авіаційна коаліція" західноєвропейських союзників Києва прагне розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 "якомога швидше".
Вона також зазначила, що старт навчань буде "першим кроком" на шляху до постачання західних бойових літаків Україні.
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