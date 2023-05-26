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Литва посилить ППО України
22:46 25.05.2023 |
Литва на «Рамштайні» оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.
Як пише Мілітарний, новий пакет оборонної допомоги Києву представив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.
25 травня міністр національної оборони Арвідас Анушаускас взяв участь у дистанційній зустрічі країн-донорів допомоги Україні у форматі Рамштайн, де відзначив важливість надання Україні євроатлантичної перспективи та презентував останній пакет військової допомоги Литви.
За словами Анушаускаса, новий пакет військової допомоги Україні з боку Литви міститиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу.
Він заявив, що загальний обсяг військової підтримки України з боку Литви скоро сягне 465 мільйонів євро.
«Наша підтримка України - це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування і оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні», - сказав міністр, підкресливши, що Литва продовжуватиме послідовно підтримувати Україну до перемоги.
Урядовець також наголосив на важливості навчання українських військових, зазначивши, що Литва значно збільшила обсяг навчань та кількість призначених для нього інструкторів.
Окрім навчання, Литва цього року передає зброю та обладнання, забезпечує медичне обслуговування та реабілітацію та перераховує кошти у міжнародні фонди на підтримку України.
Востаннє про підготовку військової допомоги в березні оголошував президент Литви Гітанас Науседа.
Судячи з оприлюдненої міноборони Литви фотографії, українській стороні нададуть антидронові рушниці EDM4S.
EDM4S розроблений литовською компанією NT-Servise для протидії безпілотним літальним апаратам.
Його ефективність досягається шляхом придушення сигналів керування, відео і навігації. Комплекс цілком мобільний і готовий до використання натисканням однієї кнопки (вмикання).
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