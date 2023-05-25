Нуланд: Україна переможе і процвітатиме, це те, над чим ми зараз працюємо у Вашингтоні

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що український народ здобуде перемогу у війні проти російського агресора, і Україна має все необхідне для того, щоб рухатися до членства в Євросоюзі.

"Україна і переможе, і процвітатиме. Це те, над чим ми зараз працюємо у Вашингтоні. В той час як ви плануєте контрнаступ, над яким ми разом працюємо чотири-п'ять місяців, ми починаємо обговорювати з представниками української влади, з нашими друзями в Києві, з цивільними та військовими майбутнє України", - сказала Нуланд під час онлайн-виступу на Київському безпековому форумі, заснованому фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Нуланд зазначила, що США допомагають Україні вибудувати безпеку та військову силу так, щоб вони були достатнім стримувальним фактором для Росії, щоб вона в майбутньому не змогла більше розпочати нову війну.

Крім того, за її словами, Україна має все, щоб рухатися до членства в ЄС.

"Говорячи про українську економіку, йдеться не тільки про виживання, а і про процвітання. Ми вважаємо, що Україна має все необхідне для того, щоб рухатися до свого членства в Євросоюзі та відігравати суттєву роль, щоб не лише процвітати самим, а і спрямовувати свої зусилля для зростання стійкості та злагоди всієї Європи", - наголосила Нуланд.

За її словами, США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Вона наголосила, що йдеться не "про сьогодні чи завтра, а про стільки, скільки знадобиться".