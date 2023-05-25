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АНАЛІТИКА

Справа Фірташа: ще двом керівникам облгазів повідомили про підозру в розкраданні

17:05 25.05.2023 |

Політика

 

Детективи БЕБ та СБУ продовжують розслідування розкрадання газу з української ГТС - двом керівникам облгазів повідомили про підозру, ще п'ятьом обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"До схеми причетні керівники окремих облгазів "Регіональної Газової Компанії" (РГК), що підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу", - зазначили в Бюро.

Правоохоронці отримали докази розкрадання газу з ГТС ще двох посадовців - голови правління АТ "Івано-Франківськгаз" та АТ "Сумигаз". Їм повідомили про підозру в привласненні та розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також наразі п'ятьом керівникам окремих облгазів вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення відповідної застави, зокрема АТ "Закарпатгаз" - 169 млн грн, "Львівгаз" - 155 млн грн, "Вінницягаз" - 186 млн грн, "Дніпропетровськгаз" - 160 млн грн та "Хмельницькгаз" - 228 млн грн.

Раніше правоохоронці отримали докази надання Фірташем вказівок керівникам компаній, зв'язку між ними, механізмів виведення коштів та спроб приховати сліди протиправної діяльності.

За матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали кошти, які передбачалися на закупівлю газу для потреб громадян України. Загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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